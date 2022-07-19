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Ankara’da kabusu yaşayan taksici mesleği bıraktı! Hem bıçaklandı hem de gasp edildi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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Ankara’da kabusu yaşayan taksici mesleği bıraktı! Hem bıçaklandı hem de gasp edildi

Ankara’da müşteri olarak aracına binen Baran Mert ile Batuhan Yavuz tarafından, 11 yerinden bıçaklanıp, 2 bin 100 lirası ve taksisi gasbedilen  69 yaşındaki Sabri Yılmaz yatırıldığı hastaneden taburcu oldu. Ölümün kıyısından dönen ve evde tedavisi süren Sabri Yılmaz, mesleğini bırakmaya karar verdi. 11 bıçak darbesinin izi tişörtünde görülen Yılmaz, 53 senelik meslek hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ifade ederek, "Bu olaydan sonra taksicilik yapmayı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 11 Temmuz günü taksiye binen Baran Mert ve Batuhan Yavuz, bir müddet sonra şoför Sabri Yılmaz'dan aracı durdurmasını istedi. Bu esnada zanlılar, Sabri Yılmaz'ı 11 yerinden bıçaklayıp, cebindeki bin 100 lira ve taksiyi alarak kaçtı. Yol kenarında ağır yaralı bulunan Sabri Yılmaz, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BOŞ ARAZİDE TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yılmaz'ın taksisi daha sonra Keçiören ilçesi Aktepe'de boş arazide terk edilmiş bulundu. Aynı gün bindikleri başka bir taksinin şoförü E.Y.'yi de bıçakla yaralayıp, aracını kaçıran ve ateşe veren şüpheliler Baran Mert ile Batuhan Yavuz, polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ÇOCUKLARIM, TORUNLARIM VAR, BENİ BIRAKIN'

Hastanede 5 gün yoğun bakımda kalan ve hayati tehlikeyi atlatan Sabri Yavuz, dün taburcu edildi.

Evinde tedavisi devam eden ve 11 bıçak darbesinin izi tişörtünde görülen Sabri Yılmaz, olayın etkisinde kaldığını ve mesleğine devam etmeyeceğini söyledi. Yılmaz, 53 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Gece araca bindiler. Yolda sohbet ettik. Bana 'çocuğun var mı?', 'Taksi senin mi?', Ne zaman çalışıyorsunuz?' diye sordular. Cevap verdim. Sonrasında sağ koltukta oturan 'dur' demesiyle bıçağı çıkardı, bana saldırdı. O sırada kaçmaya, kendimi dışarı atmaya çalıştım. 'Paraları sökül' dedi. Cebimdeki paraları boşalttım. Artık üzerime düşmezler diye düşündüm, arabadan atladım. Peşimden bir daha gelip beni arabanın yanına getirdiler. Bagajı, torpidoyu açtırdılar. Çok yalvardım, 'çocuklarım, torunlarım var, beni bırakın' diye çok yalvardım. Telefonu cebimden aldılar. Arabayı da alıp gittiler" dedi.

'TAKSİCİLİK YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

Yılmaz, taksi şoförlerinin bu gibi olaylar karşısında kullanması için araçlarında acil yardım butonu olması gerektiğini belirterek, "5 gün yoğun bakımda yattım. Canım gidiyordu. Taksi şoförleri elektrikli şok ya da biber gazı kullansın. Yardım butonu olsun. Toplam 2 bin 100 TL verdim. Seve seve verdim; canımdan oluyordum, 'para da araba da senin olsun' dedim. Bu olaydan sonra taksicilik yapmayı düşünmüyorum. Şu an çalışacak durumda değilim. Bundan sonra halim ne olacak. Gereken neyse yapılsın" diye konuştu.

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