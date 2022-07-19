Ağustos celbi ne zaman açıklanacak? 2022 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB ASAL duyurdu!

Ağustos celbi ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos celbinde askere gidecek olan vatandaşlar, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. MSB ASAL tarafından Ağustos celbine ilişkin duyuru yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından silahaltına alınacak vatandaşlara ilişkin merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Ağustos celbi ne zaman açıklanacak? 2022 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Ağustos celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler.