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Sakarya’da ormanda korku dolu anlar! Mantar toplarken dere yatağına düşüp, yaralandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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Sakarya’da ormanda korku dolu anlar! Mantar toplarken dere yatağına düşüp, yaralandı

Sakarya’da ormanda mantar toplarken dere yatağına düşe 60 yaşındaki adam, yaralandı. Kendisine ulaşamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, saatler süren arama çalışmaları sonucunda Kırım’ı dere yatağında buldu. Sedyeye konularak ormanda bekleyen ambulansa taşınan Cihangir Kırım, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da Karapürçek ilçesinden dün sabah Akyazı ilçesinin Boztepe Mahallesi'ne mantar toplamaya gelen Hakan H., Kadir A. ve Cihangir Kırım ormanda farklı yönlere gitti.

Cihangir Kırım'dan haber alamayan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Cep telefonu çalmasına rağmen cevap vermeyen Cihangir Kırım için öğle saatlerinde arama çalışması başlatıldı.

Cihangir Kırım, saat 21.30 sularında ekiplerce dere yatağında bulundu.

Dengesini kaybedip düştüğü belirlenen Kırım, sedyeye konularak ormandaki yolda bekleyen ambulansa taşındı.

Cihangir Kırım, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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