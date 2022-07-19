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Adana’da evli çiftin hastanelik olmasının altından ‘aldatma’ iddiası çıktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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Adana’da evli çiftin hastanelik olmasının altından ‘aldatma’ iddiası çıktı

Adana’da 32 yaşındaki Aytekin Y.’nin silahla, 27 yaşındaki eşi Eda Y.’nin de bıçakla yaralandığı olayın altından ‘aldatma’ iddiası çıktı. Eda Y.'yi, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Aytekin Y.'nin bıçakladığı, Aytekin Y.'yi de eve gelen komşuları Emrah K.'nin silahla yaraladığı ifade edildi. Aytekin Y., eşi ile Emrah K.'nin ilişkisi olduğunu öne sürdü.

Olay, 17 Temmuz günü saat 16.00 sularında Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde gerçekleşti. 4 çocuklu Aytekin ve Eda Y. çifti, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik sebebiyle bir süre önce ayrı yaşamaya karar verdi.

Olay günü Aytekin Y., eşinin yaşadığı eve gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışma esnasında çiftin komşusu Emrah K. de eve geldi. Kısa müddet sonra çiftin evinden bir el silah sesi duyuldu. Etraftakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Aytekin Y.'yi silahla bacağından vurulmuş, Eda Y.'yi ise bıçakla sırtından yaralı halde buldu. Yaralı çift ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan Emrah K.'yi yakalamak için operasyon başlattı.

KOCAM ONU ALDATTIĞIMI DÜŞÜNDÜ'

Tedavisinin ardından polise ifade veren Eda Y., kendisini yaralayanın eşi olduğunu söyleyerek, "Eşimle aramız kötüydü. Eve gelip beni darbetti. Bu sırada komşumuz Emrah K. yardım çığlığımı duyarak eve geldi. Kocam araya girmek isteyen Emrah K. ile onu aldattığımı söyleyerek ikimizi de bıçakladı. Sonra tabanca sesi duydum ve eşimin de yaralandığını gördüm" dedi.

Tedavisi süren Aytekin Y. ise ilk ifadesinde eşinin kendisini Emrah K. ile aldattığını, kavganın bu sebepten çıktığını ve Emrah K.'nin kendisini tabancayla yaralayıp kaçtığını öne sürdü.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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