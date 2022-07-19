Adana’da evli çiftin hastanelik olmasının altından ‘aldatma’ iddiası çıktı

KOCAM ONU ALDATTIĞIMI DÜŞÜNDÜ'



Tedavisinin ardından polise ifade veren Eda Y., kendisini yaralayanın eşi olduğunu söyleyerek, "Eşimle aramız kötüydü. Eve gelip beni darbetti. Bu sırada komşumuz Emrah K. yardım çığlığımı duyarak eve geldi. Kocam araya girmek isteyen Emrah K. ile onu aldattığımı söyleyerek ikimizi de bıçakladı. Sonra tabanca sesi duydum ve eşimin de yaralandığını gördüm" dedi.