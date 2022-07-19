Artvin’de yedikleri mantardan zehirlenen 2’si çocuk 6 kişi tedaviye alındı

AİLECEK ZEHİRLENDİLER

Yapılan incelemede yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen H.I, (48), E.I. (44), M.I. (38) K.I. (39) D.I. (14) ve F.I. (13) ilk tedavilerinin ardından ambulansla Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.