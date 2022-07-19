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Artvin’de yedikleri mantardan zehirlenen 2’si çocuk 6 kişi tedaviye alındı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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Artvin’de yedikleri mantardan zehirlenen 2’si çocuk 6 kişi tedaviye alındı

Artvin’de ormandan topladıkları mantardan yedikten sonra hastalanan aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi hastanede tedaviye alındı. Tedavileri süren ailenin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Yusufeli ilçesi Esenkaya köyünde ormandan topladıkları mantarı yiyen 2'si çocuk 6 kişi karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

AİLECEK ZEHİRLENDİLER

Yapılan incelemede yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen H.I, (48), E.I. (44), M.I. (38) K.I. (39) D.I. (14) ve F.I. (13) ilk tedavilerinin ardından ambulansla Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tedavileri devam eden ailenin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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