Kocaeli’nde kan donduran olay! Kardeşi ablasını pompalı tüfekle vurdu

Pompalı tüfekten çıkan saçma ise N.Ç.'yi ayağından yaraladı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, kardeşi A.A. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.