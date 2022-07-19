19 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’nde kan donduran olay! Kardeşi ablasını pompalı tüfekle vurdu

Kocaeli’nde kan donduran olay! Kardeşi ablasını pompalı tüfekle vurdu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.07.2022
ABONE OL
Kocaeli’nde kan donduran olay! Kardeşi ablasını pompalı tüfekle vurdu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde abla ve kardeş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kardeşinin pompalı tüfekle havaya ateş etmesi neticesinde çıkan saçma ayağını yaralayan abla, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nde yaşanan olay, Uzuntarla Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık ile uğraşan kardeşler N.Ç. ile A.A. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

İddiaya göre, abla N.Ç., kardeşi A.A.'dan alacağını istedi. İkili arasında bu sebeple çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. A.A., ablası N.Ç.'yi korkutmak amacıyla pompalı tüfekle havaya ateş etti.

Pompalı tüfekten çıkan saçma ise N.Ç.'yi ayağından yaraladı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, kardeşi A.A. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA