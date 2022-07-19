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İstanbul’da feci kaza! Kimyasal madde yüklü TIR devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2022
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İstanbul’da feci kaza! Kimyasal madde yüklü TIR devrildi

İstanbul’da kimyasal madde yüklü TIR devrildi. Şoförün yaralandığı kazada trafikte yoğunluk oluştu. Yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafikte yoğunluk oluştu.TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu, Çiftalan mevkii Ankara istikametinde kimyasal madde taşıdığı belirtilen TIR, şoförünün bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafikte yoğunluk oluştu.

TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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