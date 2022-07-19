Kocaeli’de dehşet! Parkta oturan baba oğul silahlı saldırya uğradı

Kocaeli'de yaşanan olay, Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Kahveciler Sokak'taki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan Abubekir Ö. ve oğlu 19 yaşındaki Tuğrulbey Ö.'ye kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından bir otomobilden silahla ateş edildi.