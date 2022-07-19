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İstanbul’da kaza sonrası kavga! Sürücüler birbirine girdi yumruklar havada uçuştu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.07.2022
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İstanbul’da kaza sonrası kavga! Sürücüler birbirine girdi yumruklar havada uçuştu

İstanbul’da yaşanan trafik kazasının ardından sürücüler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kaza ve sonrasında yaşanan kavga, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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