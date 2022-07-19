Japonya’da trafikte akılalmaz olay! Şekerlemeleri otomobilin egzozunda kızarttılar

Marshmallowları kızartan kişiler, hem kendilerini hem de ateşten dolayı görüş açısı kapanan arka taraftaki araç sürücülerinin canını tehlikeye attılar.

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Twitter'dan paylaşılan videoya çok sayıda yorum geldi. Gelen yorumlardan bazıları şu şekilde: "Egzoz gibi kokuyordur", "Bu marshmallow'u yemek doğru mu?"