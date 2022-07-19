Japonya’da trafikte akılalmaz olay! Şekerlemeleri otomobilin egzozunda kızarttılar
Japonya'da otomobilleriyle trafikte seyir halinde olan şahıslar, şişe geçirdikleri şekerlemeleri yanlarındaki otomobilin egzozunda kızarttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda yorum yapıldı. İşte herkesin canını tehlikeye attıkları o görüntüler...
Japonya'da meydana gelen akılalmaz olay trafikte araçların seyir halinde hareket etmesiyle başladı. Yolun sol şeridindeki araçta bulunan şahıslar, şişe taktıkları marshmallow tipi şekerleri yoldaki bir diğer aracın egzosunda kızarttıkları görüldü.
Marshmallowları kızartan kişiler, hem kendilerini hem de ateşten dolayı görüş açısı kapanan arka taraftaki araç sürücülerinin canını tehlikeye attılar.
ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI
Twitter'dan paylaşılan videoya çok sayıda yorum geldi. Gelen yorumlardan bazıları şu şekilde: "Egzoz gibi kokuyordur", "Bu marshmallow'u yemek doğru mu?"
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