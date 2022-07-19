19 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da şoke eden görüntüler! Arabası bağlanan seyyar satıcı, polise kızıp meyvelerini yere saçtı

İstanbul’da şoke eden görüntüler! Arabası bağlanan seyyar satıcı, polise kızıp meyvelerini yere saçtı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.07.2022
ABONE OL
İstanbul’da şoke eden görüntüler! Arabası bağlanan seyyar satıcı, polise kızıp meyvelerini yere saçtı

İstanbul’da seyyar satıcılık yaparken aracı bağlanan kişi, polis ekiplerine kızıp meyveleri yola savurdu. Binlerce lira zararda olduğunu söyleyen seyyar satıcı Çetin Avcı, “Sorgusuz sualsiz gelip bağladılar. Biz de malımızı yere indirdik gittik. 12 bin lira zararımız var. Allah yardımcımız olsun” dedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olay, sabah saatlerinde E-5 Haramidere mevkiinde meydana geldi. Seyyar bir şekilde meyve satan adamı gören trafik polisleri yanına gittiler.

Satıcısına aracın bağlanacağını söyleyen ekipler, tepki ile karşılaştı. Duruma sinirlenen seyyar satıcı Çetin Avcı, yaklaşık 12 bin TL değerindeki meyveleri yola dökerken yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"İKİNCİ KEZ ARABAMIZI BAĞLADILAR"

Konu ile ilgili konuşan seyyar satıcı Çetin Avcı, "İkinci kez arabamızı bağladılar. Ben şimdi nereye gideceğimi bilemiyorum. Ben üç çocuk babasıyım. Zengin bir insan olsam burada gelip kendimi yerlere atmam. Sorgusuz sualsiz gelip bağladılar. Biz de malımızı yere indirdik gittik. 12 bin lira zararımız var. Allah yardımcımız olsun" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA