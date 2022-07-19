İstanbul’da şoke eden görüntüler! Arabası bağlanan seyyar satıcı, polise kızıp meyvelerini yere saçtı

"İKİNCİ KEZ ARABAMIZI BAĞLADILAR"

Konu ile ilgili konuşan seyyar satıcı Çetin Avcı, "İkinci kez arabamızı bağladılar. Ben şimdi nereye gideceğimi bilemiyorum. Ben üç çocuk babasıyım. Zengin bir insan olsam burada gelip kendimi yerlere atmam. Sorgusuz sualsiz gelip bağladılar. Biz de malımızı yere indirdik gittik. 12 bin lira zararımız var. Allah yardımcımız olsun" dedi.