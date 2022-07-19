İstanbul’da şoke eden görüntüler! Arabası bağlanan seyyar satıcı, polise kızıp meyvelerini yere saçtı
YAŞAM İHA
İstanbul’da seyyar satıcılık yaparken aracı bağlanan kişi, polis ekiplerine kızıp meyveleri yola savurdu. Binlerce lira zararda olduğunu söyleyen seyyar satıcı Çetin Avcı, “Sorgusuz sualsiz gelip bağladılar. Biz de malımızı yere indirdik gittik. 12 bin lira zararımız var. Allah yardımcımız olsun” dedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Satıcısına aracın bağlanacağını söyleyen ekipler, tepki ile karşılaştı. Duruma sinirlenen seyyar satıcı Çetin Avcı, yaklaşık 12 bin TL değerindeki meyveleri yola dökerken yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
"İKİNCİ KEZ ARABAMIZI BAĞLADILAR"
Konu ile ilgili konuşan seyyar satıcı Çetin Avcı, "İkinci kez arabamızı bağladılar. Ben şimdi nereye gideceğimi bilemiyorum. Ben üç çocuk babasıyım. Zengin bir insan olsam burada gelip kendimi yerlere atmam. Sorgusuz sualsiz gelip bağladılar. Biz de malımızı yere indirdik gittik. 12 bin lira zararımız var. Allah yardımcımız olsun" dedi.
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