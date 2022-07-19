Pendik’te sürücü fren ile gazı karıştırdı! Şoför duraktaki yayaya vurdu
İstanbul’un Pendik ilçesinde D-100 karayolu bağlantı yolu üzerinde park halinde olan aracı çalıştıran şoför, fren yerine gaza bastı. Hızla geri gelen araç durakta otobüs duran 1 kişiye çarptıktan sonra D-100 karayolu ile yan yol arasında kalan bariyerlerin üzerine çıktı. Aracın çarptığı vatandaş yaralandı.
Kaza, saat 14.40 sularında Pendik Kaynarca Mahallesi D-100 karayolu bağlantı bölümünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yan yol üzerinde park halinde duran 34 BIM 664 plakalı otomobil şoförü B.A. isimli kadın, iddiaya göre geri geri gelmek isterken fren yerine gaza bastı. Hızla geri gelen araç yan yol üzerinde durakta otobüs bekleyen 1 kişiye çarptı. Ardından geri geri gelen araç D-100 karayolu ile yan yolu ayıran bariyerlere vurdu.
SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisi ile hafif şekilde yaralan yolcu ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri çevrede başka bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, otomobil sürücüsü kadın sürücü yaşanan kaza sonrası şoka girdi.
"ÇOK HIZLIYDI RALLİ YAPANLAR GİBİ HIZLIYDI"
Kazaya karışan araç olay yerinden çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü.
Görgü tanığı bir vatandaş, "Biz burada otobüs bekliyoruz. Bir anda hızlı bir şekilde geri geri geldi. Önce tellere vurdu. Teller de otobüs bekleyen bir kişiye çarptı. Durumu iyiydi. Bilinci açıktı, burnundan kan geliyordu. Hastaneye götürdüler. Kaza sonrası sürücü kadın şoka girmişti, su verdik. Biraz kendine geldi. Ama çok hızlıydı ralli yapanlar gibi hızlıydı" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Motorine indirim var mı? 20 Temmuz'da benzin, mazot ve LPG'ye indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel liste...
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FB Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı hangi kanalda?
- Şehmus Ele bulundu mu? Tekirdağ'da kaybolan Şehmus Ele sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA HABERLER
- 20 Temmuz adli tatile dahil mi? 2022 adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?
- Ağustos celbi ne zaman açıklanacak? 2022 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB ASAL duyurdu!
- TCMB faiz kararı son dakika: 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olur?
- KPSS 2022/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM kamu personeli atama yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Son dakika: Maske yasağı geri mi geldi? Bakan Koca duyurdu! Maske takma zorunluluğu geri mi gelecek?
- Yeniden kapanma olur mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kısıtlamalar geri mi gelecek? Yasaklar geri mi geliyor?
- Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ödeme takvimi açıklandı mı?
- 19 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Benzin indirimi sonrası...