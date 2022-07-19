Pendik’te sürücü fren ile gazı karıştırdı! Şoför duraktaki yayaya vurdu

Görgü tanığı bir vatandaş, "Biz burada otobüs bekliyoruz. Bir anda hızlı bir şekilde geri geri geldi. Önce tellere vurdu. Teller de otobüs bekleyen bir kişiye çarptı. Durumu iyiydi. Bilinci açıktı, burnundan kan geliyordu. Hastaneye götürdüler. Kaza sonrası sürücü kadın şoka girmişti, su verdik. Biraz kendine geldi. Ama çok hızlıydı ralli yapanlar gibi hızlıydı" dedi.

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