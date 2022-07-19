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Pendik’te sürücü fren ile gazı karıştırdı! Şoför duraktaki yayaya vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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Pendik’te sürücü fren ile gazı karıştırdı! Şoför duraktaki yayaya vurdu

İstanbul’un Pendik ilçesinde D-100 karayolu bağlantı yolu üzerinde park halinde olan aracı çalıştıran şoför, fren yerine gaza bastı. Hızla geri gelen araç durakta otobüs duran 1 kişiye çarptıktan sonra D-100 karayolu ile yan yol arasında kalan bariyerlerin üzerine çıktı. Aracın çarptığı vatandaş yaralandı.

Kaza, saat 14.40 sularında Pendik Kaynarca Mahallesi D-100 karayolu bağlantı bölümünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yan yol üzerinde park halinde duran 34 BIM 664 plakalı otomobil şoförü B.A. isimli kadın, iddiaya göre geri geri gelmek isterken fren yerine gaza bastı. Hızla geri gelen araç yan yol üzerinde durakta otobüs bekleyen 1 kişiye çarptı. Ardından geri geri gelen araç D-100 karayolu ile yan yolu ayıran bariyerlere vurdu.

SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisi ile hafif şekilde yaralan yolcu ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede başka bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, otomobil sürücüsü kadın sürücü yaşanan kaza sonrası şoka girdi.

"ÇOK HIZLIYDI RALLİ YAPANLAR GİBİ HIZLIYDI"

Kazaya karışan araç olay yerinden çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü.

Görgü tanığı bir vatandaş, "Biz burada otobüs bekliyoruz. Bir anda hızlı bir şekilde geri geri geldi. Önce tellere vurdu. Teller de otobüs bekleyen bir kişiye çarptı. Durumu iyiydi. Bilinci açıktı, burnundan kan geliyordu. Hastaneye götürdüler. Kaza sonrası sürücü kadın şoka girmişti, su verdik. Biraz kendine geldi. Ama çok hızlıydı ralli yapanlar gibi hızlıydı" dedi.

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