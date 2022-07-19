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2023 yılında orman yangınlarına ilk müdahale hedefi 10 dakika

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2022
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2023 yılında orman yangınlarına ilk müdahale hedefi 10 dakika

Orman Genel Müdürlüğü tarafından, OGM’nin 2023 yılındaki hedefinin 10 dakika içinde orman yangınına ilk müdahalenin gerçekleştirilmesi olduğu kaydedildi.

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