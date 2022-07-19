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Elazığ’da devrilen traktör altında kalan şoför ağır yaralandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.07.2022
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Elazığ’da devrilen traktör altında kalan şoför ağır yaralandı

Elazığ’da şarampole devrilen traktörün altında kalan şoför, ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaza, Elazığ'ın Sivrice ilçesi Gözeli yolunun 10. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, arkasında takılı römorklarla Diyarbakır'dan Sivas'a giden Ramazan K. hakimiyetindeki traktör, şarampole yuvarlandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada, sürücü traktör altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yakınları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla traktör altından çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.

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