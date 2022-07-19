Meteorolojiden SON DAKİKA kuvvetli yağış uyarısı | İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji 5 günlük il il hava durumu tahminlerini ve beklenen hava olayları ile muhtemel sıcaklıları duyurdu. Açıklamada Karadeniz'deki o iller için kuvvetli yağış uyarısı geldi. SON DAKİKA haberine göre; Marmara'nın batısı Tekirdağ ve Edirne'nin güneyinde kısa süreli fırtına bekleniyor. Diğer yandan hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Akdeniz kıyıları ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, 81 ilde bugün ve gelecek 4 gün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağmur hangi illerde sıcaklıklar tavan yapacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün ve yarın hava nasıl olacak? Tüm detaylar yaşam haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için sarı kodlu duyurusunda vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarıda Tekirdağ ve Edirne'de rüzgârın 75 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada; Rüzgârın 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde saatte 40 ila 70 kilometre hızda esmesinin beklendiğini ifade etti.
Ayrıca fırtına sebebiyle oluşabilecek çatı uçması, ağaçların ve direklerin devrilmesi, elektrik kesintileri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.
BU SAATLERE DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı uyarıda rüzgârın 19 Temmuz 09.00'da başlayarak 20 Temmuz 23.00 saatleri arasında etkili olacağını belirterek, yetkililerin uyarılarını dikkate almaları konusunda vatandaşları uyardı.
Yaşanabilecek olumsuzluklar sıralandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında fırtına sebebiyle birçok olumsuz durumun yaşanabileceğini belirterek yayınlanacak uyarılara ve duyurulara uyulması konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Ayrıca, olumsuz durumlarda yetkililere haber verilmesi gerektiğini vurgulayan Meteoroloji, fırtınadan önce, fırtına esnasında ve fırtına sonrasında yapılacakları sıraladı. Buna göre, fırtına öncesinde yapılması gerekenin hazırlıklı olmak gerektiğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı maddelerini şu şekilde sıraladı:
*Fırtına uyarılarını radyo ve TV dan takip edin.
*Meteoroloji'den telefonla bilgi alın.
*Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın.
*Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgâr alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın.
*Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun.
*Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın.
*Eğer pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.
*Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın.
*Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.
Fırtına esnasında yapılması gerekenler konusunda da bir liste yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında;
*Mümkün olduğunca içerde kalın.
*Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın.
*Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.
*Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın.
*Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.
*İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın.
*Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.
*Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan esen rüzgâra dikkat edin.
*Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın" maddelerine yer verdi.
Fırtına sonrasında tedbiri elden bırakmamak gerektiğine dikkat çeken Meteoroloji, uyarılarına devam ederek,
*Yere düşmüş ya da hala sallanmakta olan elektrik / telefon kablolarına dokunmayın.
*Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin, fırtınanın zayıflatmış olabileceğini unutmayın.
Savunmasız komşu ve yakınlarınızın güvende olduğundan emin olun ve tamirat için gerekli düzenlemeleri yapmalarına yardım edin" ifadelerini kullandı.
HAFTALIK HAVA TAHMİNİ (19 - 25 TEMMUZ 2022)
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Akdeniz kıyıları ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3 BÖLGE İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
(19 TEMMUZ 2022 HAVA DURUMU)
BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu
(20 TEMMUZ 2022 HAVA DURUMU)
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
(21 TEMMUZ 2022 HAVA DURUMU)
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu bu akşam saatlerinde Yozgat'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu
KONYA 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 12°C, 23°C
Parçalı, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu ve kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin, gece ve yarın sabah saatlerinde Kastamonu kıyılarının, yarın bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
(22 TEMMUZ 2022 HAVA DURUMU)
KASTAMONU 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın il geneli yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya, Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Ordu, Giresun Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın zamanla kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM 14°C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SAMSUN 20°C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
(23 TEMMUZ 2022 HAVA DURUMU)
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları yerleştirme ne zaman belli olacak? MEB takvimi
- KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? Yeni düzenleme öncesi KYK kredi borcunu ödeyenler fark ödemesi alacak mı?
- KYK ana para sorgulama: e-Devlet KYK borcu sorgulama nasıl yapılır? Öğrenim kredisi ana para ne kadar?
- SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi: 2022 emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak? SGK açıkladı!
- Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- DGS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM tarih verdi! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- Kabine Toplantısı son dakika: KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borçları yapılandırılacak mı, af var mı? Yeni düzenleme nedir?
- Adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 adli tatil kimleri kapsıyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?
- AÖL 3. dönem sınav tarihi: 2022 açık öğretim lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL 3. dönem sınavı online mı?
- VE BAŞLADI! TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut fiyatları ve başvuru şartları
- Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu FB maçı hangi kanalda?
- 450-550-600 TL destek veriliyor! Aile Destek Programı paraları ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuru linki!