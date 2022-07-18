'Yanmış ceset' davasında 19 sene hapis cezasına çarptırılan zanlıya istinafta müebbet verildi
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Bayındır'da 2019'da yanmış cansız bedeni bulunan 28 yaşındaki Ali Merter Gergin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu zanlılar 32 yaşındaki Mustafa Arabacı ve 34 yaşındaki İbrahim Çepiç'i tekrar yargıladı. Yerel mahkemenin toplam 19 sene hapis cezasına çarptırdığı Çepiç'e 'kasten öldürme'den müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'dan ise 10 sene hapis cezası verildi. Arabacı hakkında 'kasten öldürme'den verilen 18 sene hapis cezası onanırken, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 8 sene hapis cezası da 7 sene 6 aya indirildi.
Bayındır'da ikamet eden Ali Merter Gergin, 13 Haziran 2019 tarihinde çıktığı evine geri dönmeyince ailesi de emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Gergin'in cinayete kurban gitmiş olabileceği olasılığını değerlendiren İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.
CESET DERE KENARINDA BULUNDU
Kokuya duyarlı iz takip ve kadavra köpeği ile ilçede arama yapan ekipler, Ali Merter Gergin'in yanmış cesedini, dere kenarında buldu.
Gözaltına alınan Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç tutuklanırken, Osman Tanış (25) ile Gamze Y. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından Arabacı, Çepiç ve Tanış hakkında; 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', Gamze Y. hakkında ise 'suç delillerini yok etme ve gizleme' suçundan Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama süresinde sanıklardan Mustafa Arabacı, Ali Merter Gergin'i, eşini rahatsız ettiği için darbettikten sonra dere kenarına bıraktıklarını ancak öldürmediklerini öne sürdü.
ARALIK AYINDA KARAR ÇIKTI
Geçen yıl Aralık ayında görülen karar duruşmasında sanık Mustafa Arabacı, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı, cezası ağır tahrik indirimiyle 18 yıla çevrildi. Arabacı'ya ayrıca 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçunu birden fazla işlediği için de 8 yıl hapis cezası verildi. İbrahim Çepiç'e ise 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet verildi. Daha sonra bu ceza, suça yardım ettiğine karar verilerek indirime gidilip, 15 yıl hapse çevrildi. Çepiç, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, ayrıca sanık Osman Tanış'a 6 ay hapis cezası verip, Gamze Y.'nin beraatini kararlaştırdı.
Taraf avukatları ve mahkeme savcısı, verilen kararlara çeşitli nedenlerle itiraz edince dosya, istinafa taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararlarının kanunlar ve hakkaniyete uygun olarak verilip verilmediğinin ancak yeniden yargılama yapılarak anlaşılabileceği görüşüne vardı.
TEKRAR YARGILANDILAR
Tutuklu sanıklar Murat Arabacı ve İbrahim Çepiç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Söz verilen sanık Arabacı, "Ali Merter'i öldürmek gibi bir niyetimiz yoktu. Kendisi dini nikahlı eşimi rahatsız ettiği için kendisini onunla yüzleştirip işin doğrusunu öğrenmek istedim ancak kendisi eşimle ilgili bana iftira attı, Ali Merter'i ormana bıraktığımızda yaşıyordu, biz onu dövüp oraya bıraktık. Ne şekilde ve neden öldüğünü bilmiyoruz" diye konuştu.
Sanık Çepiç ise "Ali Merter'i ormana bıraktığımızda kendisi yaşıyordu ancak Mustafa tarafından dövülmüştü. Ali Merter'i bıraktıktan sonra bir daha ormana gitmedim, seraya gitmedim" dedi.
Sanıkların dinlenmesinin ardından karar açıklandı. Arabacı hakkında 'kasten öldürme' suçundan yerel mahkemenin verdiği 18 yıl hapis cezasını onayan daire, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'dan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Daire, sanığın bu eylemini birden fazla kişi tarafından birlikte ve beden bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 10 yıla çıkarırken, suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek 7 yıl 6 ay hapse çevirdi.
MÜEBBET ALDI
Yerel mahkemede 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'dan da 4 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapse çarptırılan İbrahim Çepiç ise 'kasten öldürme'den müebbet ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 10 yıl hapse mahkum edildi.
Ali Merter Gergin'in avukatları Elif Büşra Berber ve İslam Gezer, üst mahkemenin kararını değerlendirdi. Gezer, "Sanıkların cezaları hakkında yaptığımız istinaf başvuruları kısmi olarak kabul edildi. Mustafa Arabacı'ya uygulanan haksız tahrik indirimi sebebiyle yine temyiz yoluna gittik. Arabacı'nın iddia ettiği gibi Gamze A. ile evlilik birliği yoktur. Müvekkilimiz de Gamze'ye asla rahatsız etmemiştir. Bu durum tanık beyanlarıyla da ispatlanmış olmasına rağmen Arabacı hakkında yeniden indirim uygulanmıştır. Diğer sanık Çepiç'e verilen müebbet hapis ve 10 yıl hapis cezasını olumlu buluyoruz. Adalet yerini bulana kadar hukuki mücadelemiz devam edecek" dedi.
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