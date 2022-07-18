’Yanmış ceset’ davasında 19 sene hapis cezasına çarptırılan zanlıya istinafta müebbet verildi

TEKRAR YARGILANDILAR



Tutuklu sanıklar Murat Arabacı ve İbrahim Çepiç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Söz verilen sanık Arabacı, "Ali Merter'i öldürmek gibi bir niyetimiz yoktu. Kendisi dini nikahlı eşimi rahatsız ettiği için kendisini onunla yüzleştirip işin doğrusunu öğrenmek istedim ancak kendisi eşimle ilgili bana iftira attı, Ali Merter'i ormana bıraktığımızda yaşıyordu, biz onu dövüp oraya bıraktık. Ne şekilde ve neden öldüğünü bilmiyoruz" diye konuştu.



Sanık Çepiç ise "Ali Merter'i ormana bıraktığımızda kendisi yaşıyordu ancak Mustafa tarafından dövülmüştü. Ali Merter'i bıraktıktan sonra bir daha ormana gitmedim, seraya gitmedim" dedi.



Sanıkların dinlenmesinin ardından karar açıklandı. Arabacı hakkında 'kasten öldürme' suçundan yerel mahkemenin verdiği 18 yıl hapis cezasını onayan daire, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'dan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Daire, sanığın bu eylemini birden fazla kişi tarafından birlikte ve beden bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 10 yıla çıkarırken, suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek 7 yıl 6 ay hapse çevirdi.

MÜEBBET ALDI



Yerel mahkemede 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'dan da 4 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapse çarptırılan İbrahim Çepiç ise 'kasten öldürme'den müebbet ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 10 yıl hapse mahkum edildi.

Ali Merter Gergin'in avukatları Elif Büşra Berber ve İslam Gezer, üst mahkemenin kararını değerlendirdi. Gezer, "Sanıkların cezaları hakkında yaptığımız istinaf başvuruları kısmi olarak kabul edildi. Mustafa Arabacı'ya uygulanan haksız tahrik indirimi sebebiyle yine temyiz yoluna gittik. Arabacı'nın iddia ettiği gibi Gamze A. ile evlilik birliği yoktur. Müvekkilimiz de Gamze'ye asla rahatsız etmemiştir. Bu durum tanık beyanlarıyla da ispatlanmış olmasına rağmen Arabacı hakkında yeniden indirim uygulanmıştır. Diğer sanık Çepiç'e verilen müebbet hapis ve 10 yıl hapis cezasını olumlu buluyoruz. Adalet yerini bulana kadar hukuki mücadelemiz devam edecek" dedi.