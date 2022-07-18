Antalya’da dehşete düşüren olay! Ev sahibi kokudan şüphelendi, kiracısı evinde ölü bulundu
YAŞAM İHA
Antalya’da tek başına yaşayan adamın cansız bedeni, ev sahibinin apartmana yayılan kötü kokudan şüphelenmesi üzerine bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı açtıklarında Göçmen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
47 yaşındaki Rıza Göçmen'in yaşadığı daireden koku gelmesi üzerine durumdan şüphelenen ve kiracısı Göçmen ile aynı apartmanda yaşayan ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler kapıyı açtıklarında Göçmen'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Göçmen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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