Antalya’da dehşete düşüren olay! Ev sahibi kokudan şüphelendi, kiracısı evinde ölü bulundu

47 yaşındaki Rıza Göçmen'in yaşadığı daireden koku gelmesi üzerine durumdan şüphelenen ve kiracısı Göçmen ile aynı apartmanda yaşayan ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.