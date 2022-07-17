Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti | Erden Kıral kimdir? Filmleri...
Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kıral, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Erden Kıral, "Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Hakkari'de Bir Mevsim" gibi pek çok filme imzasını atmıştı.
Geçtiğimiz hafta beyin kanaması nedeniyle Antalya Kumluca'da özel bir hastanede tedavi altına alınan ünlü yönetmen Erden Kıral bugün yaşamını yitirdi.
Erden Kıral, "Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Hakkari'de Bir Mevsim" gibi pek çok filme imzasını atmıştı.
ERDEN KIRAL KİMDİR?
1942 yılında Gölcük'te doğan Kıral, denizci bir baba ile Gürcü asıllı bir annenin oğludur. 1968'de yazar Tezer Özlü ile evlenmiştir ve 1973'te bu evlilikten Deniz adını verdikleri bir kızları olmuştur. Çift, 1981 yılında ayrılmıştır.
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümü mezunudur.
Gerçek Sinema, Çağdaş Sinema ve Güney dergilerinde sinema yazıları yazdı ve editörlük yaptı.
Vatan gazetesinde ve 7. Sanat dergisinde "3. Dünya Sineması" ile ilgili araştırmaları yer aldı.
1984 yılından beri Berlin Akademie der Künste üyesidir.
Bu kuruluşun Sinema bölümünün kurucuları arasında yer aldı. Yolda filmi 2005 yılında Harvard Üniversitesi Sinemateğine kabul edildi.
İzmit Rotary Klübü Aviva, Adana Film Festivali, Uluslararası İstanbul Film Festivali ve Beykent Üniversitesi tarafından 'Yaşam Boyu Başarı' ve 'Onur Ödülleri' aldı. 2009 yılında 4. Köyceğiz Film Festivali tarafından 'Onur Ödülü' verildi.
KIRAL'IN İMZASININ BULUNDUĞU FİLMLER
- Kumcu Ali Yaşar (1968)
-Kanal (1978)
-Bereketli Topraklar Üzerinde (1979)
-Hakkâri'de Bir Mevsim (1982)
-Ayna (1984)
-Dilan (1987)
-Av Zamanı (1988)
-Mavi Sürgün (1993)
-Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (1995)
-Ay Hikâyeleri (1996)
-Avcı (film, 1997)
-Baba (2000)
-Baba Evi (2001)
-Babam ve Biz (2002)
-Canım Kocacığım (2002)
-Yolda (2005)
-Vicdan (2008)
-Haliç (2010)
-Kuş (Yük) (2012)
-Gece (2014)
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