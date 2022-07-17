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Tekirdağ’da patlayan kombi yangın çıkardı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.07.2022 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022
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Tekirdağ’da patlayan kombi yangın çıkardı

Tekirdağ Muratlı’da doğalgaz kombisinin patladığı evde yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu hızlıca söndürülürken, evde ciddi maddi hasar oluştu.

Olay, gece saat 04.20 sularında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerindeki bir binanın 5. Katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Orhan D.'ye ait evdeki doğal gaz kombisi bilinmeyen bir sebepten patladı. Patlama sesinin peşinden balkonda yangın çıktı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında yaralanan olmaması sevindirdi. Emniyet, 112 Sağlık ve TREDAŞ ekipleri de olay mahallinde hazır bekletildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangın çıkan evde maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kombi patladı, ev yandı KOMBİ PATLADI, EV YANDI
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