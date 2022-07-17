Tekirdağ’da patlayan kombi yangın çıkardı

Olay, gece saat 04.20 sularında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerindeki bir binanın 5. Katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Orhan D.'ye ait evdeki doğal gaz kombisi bilinmeyen bir sebepten patladı. Patlama sesinin peşinden balkonda yangın çıktı.