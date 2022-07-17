Dev millet bahçesi için çalışmalar başladı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Soğanlı Millet Bahçesi'nin şantiye alanını ziyaret ederek inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Proje hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, "Soğanlı Mahallesi, Osmangazi'nin yeni gelişim bölgesi. Burada kentsel dönüşüm alanında Türkiye'ye örnek projelerden bir tanesini hayata geçirdik. Bölgede, bundan sonraki süreçte de kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam edecek. Bunun yanında 100 bin metrekarelik alanda TOKİ işbirliğinde Millet Bahçesi projesi için de çalışmalarımızı başlattık.

Osmangazi Belediyesi olarak bu bölgeyi kamulaştırmalar sonucunda elde ettik. Dev proje, yeşil ve sosyal donatılarının yanı sıra kültürel ve sportif alanları ile de Osmangazi'ye değer katacak. Bursa'nın yeşiline yeşil katacak olan proje, kentin merkezinde vatandaşların rahat nefes alabileceği ve güzel vakit geçirebileceği yeni bir cazibe merkezi olacak. İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Dev projemizi 2023 yılının ilk aylarında hizmete sunmuş olacağız. Osmangazi'ye ve Bursamıza Soğanlı Millet Bahçesi'nin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.