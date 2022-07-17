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Muğla’da şarampole devrilen kamyon yandı, şoför yanarak can verdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.07.2022 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022
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Muğla’da şarampole devrilen kamyon yandı, şoför yanarak can verdi

Muğla'nın Milas ilçesinde, şarampole devrilerek alev alev yanan kamyonun 33 yaşındaki şoförü Ali Güler, yaşamını yitirdi. Sürücünün cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sularında Milas'ın kırsal Labranda Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Ali Güler hakimiyetindeki 33 AJP 919 plakalı kamyonun direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon savrulup, şarampole uçtu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından kaza sonrası alev alan kamyondaki yangın söndürüldü.

SÜRÜCÜ ÖLÜ BULUNDU

Kamyonun içerisinde yapılan incelemede şoför Ali Güler ölü bulundu. Güler'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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