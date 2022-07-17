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Bayram dönüşü tatilciler 1915 Çanakkale Köprüsü’nü tercih ediyor

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.07.2022 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022
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Bayram dönüşü tatilciler 1915 Çanakkale Köprüsü’nü tercih ediyor

Kurban Bayramı sebebiyle Ege Bölgesi'ne giden tatilciler, bayram tatilinin son günü dönüş yoluna koyuldu. Tatilciler, arabalı feribotları ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nü seçti. Her sene bayram tatili dönüşlerinde oluşan uzun feribot kuyrukları, köprünün hizmete girmesi ile beraber ortadan kalktı.

Marmara ve Trakya bölgelerinden 9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne gelen tatilciler, bugün dönüş yoluna koyuldu.

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde vatandaşların sorun yaşadığı, kış aylarında da fırtınalar nedeniyle iptal olan feribot seferlerinden dolayı uzun araç kuyrukları oluşuyordu.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İLE SORUN ORTADAN KALKTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart tarihinde açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte bu sorun da ortadan kalkmış oldu.

Bugün dönüş yoluna geçen vatandaşlar, hem Çanakkale Boğazı ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş.'ye ait feribotları hem de 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tercih ediyor.

Böylece Çanakkale'nin ulaşım anlamında yıllarca yaşadığı ulaşım sorunu da bitmiş oldu.

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