Tarihi Podesta Sarayı 7 milyon dolara satılık

ARKA BÖLÜMÜ 14'ÜNCÜ YÜZYIL, ÖN CEPHESİ 19'UNCU YÜZYIL

Yılmaz, "Bugünkü yapının asıl bölümü, arkadaki kısmı 14'üncü yüzyıla aittir. Ön cephesi ise 19'uncu yüzyıldır ve 1870'lerde inşa edilmiştir. Yine de İstanbul mimarisi için çok önemli. Yarısı Osmanlı yarısı Bizans Devri'nde inşa edilmiş bir hatıra olarak Türkiye ile İtalya'yı birbirine bağlayan çok özel bir yapıdır. Bir han olduğu için özel mülk ama gönül ister ki İstanbul için, Galata için bir müzeye dönüşse çok keyifli bir şey olurdu" dedi.





Yılmaz, "Galata-Beyoğlu yerleşiminin tarihini anlatan müthiş bir hatıra. Bugünkü cephe de 19'uncu yüzyıldır ve o da korunması gereken bir kültür varlığı. Neticede herhalde restore edilirse kentimize her ihtimalle müthiş bir hediye olacaktır" ifadelerini kullandı.