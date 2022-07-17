17 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi! Mahsur kalan yolcular otobüsün camından tahliye edildi

Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi! Mahsur kalan yolcular otobüsün camından tahliye edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2022 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022
ABONE OL
Kayseri’de yolcu otobüsü şarampole devrildi! Mahsur kalan yolcular otobüsün camından tahliye edildi

Son dakika haberine göre Kayseri'de otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA