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Tarlasına gelince gördükleri karşısında şaştı kaldı! Bırakılan nottaki telefon numarasını arayınca…

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.07.2022 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022
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Tarlasına gelince gördükleri karşısında şaştı kaldı! Bırakılan nottaki telefon numarasını arayınca…

Bursa’nın İznik ilçesindeki Çamdibi Mahallesi’ndeki bir bahçede tuhaf bir olay yaşandı. Çiftçi tarlaya gelince gördükleri karşısında şaştı kaldı. Bulduğu nottaki telefon numarasını arayınca…

Bursa'nın İznik ilçesinde meyve bahçesi sahibini ve tarladaki çalışanları hayrete düşüren bir olay yaşandı.

Bursa'da meyve tarlasına girip şeftali toplayan bir vatandaş "Görünce dayanamadık 1 kiloya yakın aldık, helal edin" yazılı bir not ve telefon numarasıyla beraber 20 lira bıraktı.

GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Sabah tarlaya gelen Fatih Öztürk notunu ve bırakılan 20 lirayı görünce şaşırıp kaldı.

HEMEN TELEFONA SARILDI

Sabah tarlasına gelen ve notu gören tarla sahibi numaraya mesaj atarak "Hakkım sonuna kadar helal olsun" yazdı. Tarla sahibinin akrabalarından bir kişi ise numarayı arayarak "Helal olsun" dileklerini iletti.

"PARA BIRAKMANIZA GEREK YOKTU"

Bırakılan telefon numarasına mesaj atan Öztürk, 'Para bırakmanıza gerek yoktu, hakkım sonuna kadar helal olsun' dedi.

ARAYIP "HELAL OLSUN" DİLEKLERİNİ İLETTİ

Tarla sahibinin çalışanlarından akrabası olan Emine Teyze de telefonla aradığı kişiyle konuşarak 'helal olsun' dileklerini iletti.

Tarlasında görünce şaştı kaldı! TARLASINDA GÖRÜNCE ŞAŞTI KALDI!

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