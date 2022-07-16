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Uşak'ta feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2022
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Uşak’ta feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Uşak’ta kontrolü kaybolması sonucunda devrilen tarım işçilerini taşıyan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti. Araçta yolcu bölümündeki 14 kişi yaralanırken 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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