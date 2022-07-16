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Balıkesir’de kanlı düğün! Sünnet düğününde silahlar çekildi 3 ölü, 5 yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
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Balıkesir’de kanlı düğün! Sünnet düğününde silahlar çekildi 3 ölü, 5 yaralı

Balıkesir’de sünnet düğününde aralarında husumet bulunan 2 aile üyeleri karşılaşınca kavga çıktı. Tarafların birbirine silah çektiği kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafında yapılan kontrolde S.Y., A.Y. ve A.S’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de yaşanan olay, saat 22.30 sularında Bigadiç ilçesi kırsal Güvemçetmi Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Güvemçetmi Mahallesi'nde düzenlenen bir sünnet düğününe Macarlar Mahallesi'nde kişilerde katıldı.

Aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile üyeleri düğünde karşılaşınca, aralarında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine silahla ateş etti.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafında yapılan kontrolde S.Y., A.Y. ve A.S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

5 yaralı ise ambulanslarla Balıkesir Şehir Hastanesine ve Balıkesir Tıp Fakültesine götürüldü.

2'si ağır 5 kişinin tedavisi devam ederken, jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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