Son dakika: Manisa’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin çok kısa sürede havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Kocakağan Mevkiinde 09.20 sıralarında başlayan orman yangınına çok kısa sürede müdahale edildi. Havadan ve karadan ekiplerin süratli müdahalesi sonucu yangın yaklaşık bir buçuk saat içinde kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.