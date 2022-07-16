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Son dakika: Manisa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
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Son dakika: Manisa’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberi... Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin çok kısa sürede havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin çok kısa sürede havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Kocakağan Mevkiinde 09.20 sıralarında başlayan orman yangınına çok kısa sürede müdahale edildi. Havadan ve karadan ekiplerin süratli müdahalesi sonucu yangın yaklaşık bir buçuk saat içinde kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.



Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter ve 12 arazöz müdahale ederken bölgede 1 helikopterin ve personelin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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