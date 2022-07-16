Avukatın gözünü hırs bürüdü! Özel hayatın ihlalinden dava açıldı

Savunma dilekçesi ardından durumdan haberdar olan savcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Avukat Cemile Çolak'ın kendisine iftira attığını, Metinkan'ın sadece arkadaşı olduğunu ileri sürdü. Savcı şikayet dilekçesinde, "Bir arkadaşımın teknesinde Güzin ile tavla oynarken çekilmiş olduğum mayolu ve tişörtlü bir fotoğrafım ile ve yine bir yerde tek başıma otururken olan fotoğrafımı dava konusuyla alakası olmadığı halde delil olarak sunmuştur" dedi.

ÖZEL HAYATI İHLAL DAVASI

Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda, avukat Cemile Çolak hakkında, "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Hakaret" suçlarından dava açıldı. Hukuka, ahlaka aykırı iddialarda bulunmak suretiyle savcıyı ve eski müvekkilini tahkir ederek şeref, haysiyet, namus, toplum içindeki itibarları ve diğer fertler nezdindeki saygınlıklarını rencide ederek hakaret ettiği anlatılan iddianamede, iki müştekinin birlikte ve sevgili oldukları izlenimini doğurmaya yarayacak fotoğrafları dosyaya ibraz ederek özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa ettiği anlatıldı.