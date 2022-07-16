Avukatın gözünü hırs bürüdü! Özel hayatın ihlalinden dava açıldı
Müvekkili ile vekalet ücreti konusunda tartışma yaşayan avukatın hırsı başına dert açtı. Müvekkili ile yaşadığı soruna sinirlenen avukat Cemile Çolak, müvekkili Güzin Metinkan'ın bir savcı ile sevgili olduğu iddiasını ortaya atıp özel hayatlarına ilişkin fotoğrafları dava dosyasına ekledi. Bu gelişme üzerine avukat hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" davası açıldı.
Bir adliye dergisinin sayfa düzeni, editörlüğü ve basım işlerini yapan ajansta oyuncu ve editör olarak çalışan Güzin Metinkan, geçtiğimiz yıllarda bir tazminat davası için avukat Cemile Çolak ile anlaştı. Çolak, Güzinkan'ın tarafı olduğu tazminat davasını kazanıp, yaklaşık 1,5 milyon lirayı karşı taraftan tahsil etti. Oyuncu Güzin Metinkan, iddiaya göre avukatı tarafından tahsil edilen paranın bir kısmının kendisine ödenmediğini öğrendi. Avukatına durumu soran Güzinkan, paranın vekalet ücreti olarak kendisinde kalacağı yanıtınca alınca avukatını azletti.
TEKNE TURUNDAN BİR FOTOĞRAF DELİL OLDU
İddiaya göre Cemile Çolak bu duruma sinirlenerek, Güzinkan'a ihtarname çekti ve vekalet ücretinin ödenmeyen kısmını da talep etti. Güzinkan ise eski avukatı hakkında adli makamlara başvurdu. Hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade veren avukat Cemile Çolak ise yine iddiaya göre Güzin Metinkan'ın bir savcı ile ilişki olduğunu bu nedenle kendisine mobbing uygulayarak, dosyalarda kendi başına işlem yapmaya çalıştığını son zamanlarda ise hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiğini ileri sürdü. Çolak, söz konusu savcının ismini de ifadesinde söyledi.
Savunma dilekçesi ardından durumdan haberdar olan savcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Avukat Cemile Çolak'ın kendisine iftira attığını, Metinkan'ın sadece arkadaşı olduğunu ileri sürdü. Savcı şikayet dilekçesinde, "Bir arkadaşımın teknesinde Güzin ile tavla oynarken çekilmiş olduğum mayolu ve tişörtlü bir fotoğrafım ile ve yine bir yerde tek başıma otururken olan fotoğrafımı dava konusuyla alakası olmadığı halde delil olarak sunmuştur" dedi.
ÖZEL HAYATI İHLAL DAVASI
Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda, avukat Cemile Çolak hakkında, "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Hakaret" suçlarından dava açıldı. Hukuka, ahlaka aykırı iddialarda bulunmak suretiyle savcıyı ve eski müvekkilini tahkir ederek şeref, haysiyet, namus, toplum içindeki itibarları ve diğer fertler nezdindeki saygınlıklarını rencide ederek hakaret ettiği anlatılan iddianamede, iki müştekinin birlikte ve sevgili oldukları izlenimini doğurmaya yarayacak fotoğrafları dosyaya ibraz ederek özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa ettiği anlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS sonuçları erken mi açıklanacak? 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- Temmuz enflasyon zammı maaş farkı ödeme takvimi: 2022 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?
- YKS 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite (lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?
- YKS 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite (ön lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?
- HER AN AÇIKLANABİLİR! YKS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- YKS açıklandı mı? 2022 YKS TYT AYT sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM üniversite sınav sonuçları ne oldu?
- Akaryakıt fiyatları son dakika: 16 Temmuz benzin, motorin (mazot) ve LPG'ye zam/indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları
- Bekçilik sınavında kalem silgi veriliyor mu? 2022 bekçilik sınavıa girereken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar
- LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi
- Temmuz zammı ödeme günleri: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında?
- Emekli Sandığı maaş farkı ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- 98. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 98. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak?