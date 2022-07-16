Aksaray’da feci kaza! Kamyonetle otomobil çarpıştı 1 ölü, 6 yaralı

Aşır Karaca idaresindeki 44 ABD 263 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 52 yaşındaki Mehmet Porsuk yönetimindeki 68 ABC 803 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aşır Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti.