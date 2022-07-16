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Aksaray’da feci kaza! Kamyonetle otomobil çarpıştı 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
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Aksaray’da feci kaza! Kamyonetle otomobil çarpıştı 1 ölü, 6 yaralı

Aksaray'da kamyonetle otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aşır Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aksaray'da yaşanan kaza, saat 01.30 sularında, Armutlu köyü girişinde meydana geldi.

Aşır Karaca idaresindeki 44 ABD 263 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 52 yaşındaki Mehmet Porsuk yönetimindeki 68 ABC 803 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aşır Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer sürücü Mehmet Porsuk ile yanındaki Şule Yıldız, Adem Yıldız, Ahmet Kaygısız, Mürüvvet Kaygısız ve Sevim Yıldız ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Aşır Karaca'nın cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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