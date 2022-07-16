İzmit’te dehşete düşüren olay! Evin salonunda çıplak halde ölü bulundu

Polis ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni morga götürüldü. Nesrin Kütükçü'nün daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı, stent takıldığı öğrenildi. Polisin, Kütükçü'nün ölüm olayıyla ilgili dini nikahlı eşinin de ifadesine başvuracağı belirtildi.