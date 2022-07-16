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İzmit’te dehşete düşüren olay! Evin salonunda çıplak halde ölü bulundu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
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İzmit’te dehşete düşüren olay! Evin salonunda çıplak halde ölü bulundu

İzmit'te, bir kadın birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi tarafından evin salonunda çıplak halde ölü bulundu. Polis ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulunurken, yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni morga götürüldü. 63 yaşındaki kadının ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek. Polis, olayla ilgili dini nikahlı eşin ifadesine başvuracak.

İzmit'te yaşanan olay saat 18.00 sularında Orhan Mahallesi Hasan Elbeyoğlu Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.

Nesrin Kütükçü, birlikte yaşadığı ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi tarafından evin salonunda çıplak halde bulundu. Eşi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 63 yaşındaki Nesrin Kütükçü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni morga götürüldü. Nesrin Kütükçü'nün daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı, stent takıldığı öğrenildi. Polisin, Kütükçü'nün ölüm olayıyla ilgili dini nikahlı eşinin de ifadesine başvuracağı belirtildi.

Kütükçü'nün kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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