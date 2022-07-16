İstanbul’da otomobiline çarpıp kaçan aracı kilometrelerce kovaladı!

"KORKU DOLU ANLAR YAŞADIK"

Ebru Civak "Beyaz bir pikap benim aracın sol tarafından vurarak kaçtı. Ben sürücüye durması gerektiğini söyledim ama durmayınca bende onları takibe başladım. Uzun süre onları takip ettim ama Ataşehir'de onları kaybettim. Kaçan aracın önünde ve arkasında plakaları yoktu. Bir an önce bu kişilerin bulunmasını istiyorum. Korku dolu anlar yaşadık. Cep telefon kamerasıyla çektiğimiz görüntülerde hepsi belirgin. Kızım videoya çekti. Korkuyla beraber, kadın olmama rağmen yine onların peşinden gittim. Amacım onları trafikte durdurmaktı, ama kaybettim" dedi.