İstanbul’da otomobiline çarpıp kaçan aracı kilometrelerce kovaladı!
İstanbul’da otoyolda seyir halinde olan anne ve kızının bulunduğu otomobile çarpan araç sürücüsü kaçtı. Anne otomobiliyle kaçan aracın peşine düşerken, kızı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu Çakmak köprüsü mevkiinde geçen çarşamba günü saat 23.00 sularında, iddiaya göre, Ebru Civak, kızı Rabia Nur Civak ile birlikte otomobiliyle Tuzla'daki evlerine giderken, plakasız bir pikap sürücüsü, otomobillerine çarptıktan sonra kaçmaya başladı.
Ebru Civak otomobilin camını açarak kendisine çarpan sürücüye "dur" diye seslendi.
Uyarılara rağmen pikap sürücüsü kaçmaya devam etti. Ebru Civak, kaçan aracın peşine düşerek takip ederken, kızı Rabia Nur Civak ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yaklaşık 10 dakika süren takip Ataşehir'de pikapın gözden kaybolması ile sona erdi. Ebru Civak ve Rabia nur Civak, polise giderek şikayette bulundu.
"KORKU DOLU ANLAR YAŞADIK"
Ebru Civak "Beyaz bir pikap benim aracın sol tarafından vurarak kaçtı. Ben sürücüye durması gerektiğini söyledim ama durmayınca bende onları takibe başladım. Uzun süre onları takip ettim ama Ataşehir'de onları kaybettim. Kaçan aracın önünde ve arkasında plakaları yoktu. Bir an önce bu kişilerin bulunmasını istiyorum. Korku dolu anlar yaşadık. Cep telefon kamerasıyla çektiğimiz görüntülerde hepsi belirgin. Kızım videoya çekti. Korkuyla beraber, kadın olmama rağmen yine onların peşinden gittim. Amacım onları trafikte durdurmaktı, ama kaybettim" dedi.
"ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİM"
Rabia Nur Civak ise "Adam ilk vurduğunda ben zaten çok korktum. Direk cep telefonumu alıp kaydetmeye başladım. Bir kanıt oluşturup gerekli yerlere sunabilmek ve kaçan kişiyi bulmak amacıyla o anları kaydettim. Annemi sakinleştirmeye çalışıp bir yanda da adamı görüntülemeye başladım. Camdan dışarı çıkarak çevredekilerden yardım istedim. Annem de kaçan aracın sürücüsüne kenara çekmelerini söyledi. Benim onları çekmeye başladığını gördüklerinde kendilerini gizlemeye çalıştılar" diye konuştu.
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