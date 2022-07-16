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Hatay’da yangın! Bir örtü yüzünden 30 dönüm alan zarar gördü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.07.2022
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Hatay’da yangın! Bir örtü yüzünden 30 dönüm alan zarar gördü

Hatay'da ormanda çıkan örtü yangınında 30 dönüm alan zarar gördü. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangını söndürme çalışmasına 10 arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter ve 70 orman işçisi müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Gümüşoluk Yaylası'na bağlı Kireç Ocağı mevkiindeki ormanda saat 12.00 sularında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 10 arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter ve 70 orman işçisi yangına müdahale etti.

Ekiplere jandarma ve polis ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaklaşık 30 dönüm alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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