Gaziantep’te yürek yakan olay! Sokaktaki kavgada, sesleri duyup dışarı çıkan Muhammed tüfekle vurularak öldü

Küçük Muhammed'in babası 32 yaşındaki Abdullah Hüseyin, oğlunun ölümüne sebep olanların en ağır cezayı almasını isteyerek, "Dün kardeşimin yanına misafirliğe gittik. Mahallede bir kavga çıktı ve oğluma pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Oğlumun ölümüne neden olanlara en ağır cezalar verilsin. Benim tek oğlumu elimden aldılar. Oğlum silah seslerini duyunca düğün sandı ve evden dışarı çıktı. Benim ciğerim yandı, tek oğlum Muhammed'im bunlar yüzünden öldü" dedi.

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