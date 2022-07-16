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Gaziantep’te akılalmaz hırsızlık! Bakır kabloları güpegündüz vinçle söküp çaldılar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.07.2022
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Gaziantep’te akılalmaz hırsızlık! Bakır kabloları güpegündüz vinçle söküp çaldılar

Gaziantep’te hırsızların bir kurumun bakır kablolarını vinçle gündüz vakti sökerek çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Pes dedirten olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden M.A. tutuklanırken M.D.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kurumun kablolarını çalan vinçli kablo çetesini yakaladı.

2 gün önce Şahinbey ilçesindeki kurumun bakır kablolarını sökerek çalan kişileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Görüntülerden hırsızlığı gerçekleştiren zanlıların M.A. ile M.D.O. olduğunu belirleyen ekipler, iki zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklanırken M.D.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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