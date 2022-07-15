Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? FETÖ'nün 6 yıl önceki hain darbe girişimini engellemek için mücadele veren kahramanlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygıyla anılıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesinin ardından bazı yerler bugün tatil yapıyor. Bu kapsamda kargoların da açık olup olmadığı konusunda araştırmalar başladı. Peki, bugün kargolar açık mı? 15 Temmuz Cuma kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo bugün açık mı, kapalı mı? İşte merak edilenler...

15 TEMMUZ CUMA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü'nün resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de Cuma günü yani bugün kapalı olacak. Buna göre, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat ve PTT Kargo 16Temmuz Cumartesi günü açık olacak ve hafta sonu çalışma saatine göre hizmet verecek.