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Bugün kargolar açık mı? 15 Temmuz Cuma kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo bugün açık mı, kapalı mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2022
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Bugün kargolar açık mı? 15 Temmuz Cuma kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo bugün açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz'da kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle gözler kargo şirketlerine çevrildi. Kargo gönderecek ya da kargo bekleyen vatandaşlar, kargo şirketlerinin bugün açık olup olmadığını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün kargolar açık mı? 15 Temmuz Cuma kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo bugün açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? FETÖ'nün 6 yıl önceki hain darbe girişimini engellemek için mücadele veren kahramanlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygıyla anılıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesinin ardından bazı yerler bugün tatil yapıyor. Bu kapsamda kargoların da açık olup olmadığı konusunda araştırmalar başladı. Peki, bugün kargolar açık mı? 15 Temmuz Cuma kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo bugün açık mı, kapalı mı? İşte merak edilenler...

15 TEMMUZ CUMA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü'nün resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de Cuma günü yani bugün kapalı olacak. Buna göre, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat ve PTT Kargo 16Temmuz Cumartesi günü açık olacak ve hafta sonu çalışma saatine göre hizmet verecek.

2022 YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

2022 MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

2022 ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras Kargo, pazar günleri kapalıdır.

2022 PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30'a kadar hizmet vermektedir.

2022 UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

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