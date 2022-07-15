Bugün kargolar açık mı? 15 Temmuz Cuma kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo bugün açık mı, kapalı mı?
15 Temmuz'da kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle gözler kargo şirketlerine çevrildi. Kargo gönderecek ya da kargo bekleyen vatandaşlar, kargo şirketlerinin bugün açık olup olmadığını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün kargolar açık mı? 15 Temmuz Cuma kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo bugün açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...
Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? FETÖ'nün 6 yıl önceki hain darbe girişimini engellemek için mücadele veren kahramanlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygıyla anılıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesinin ardından bazı yerler bugün tatil yapıyor. Bu kapsamda kargoların da açık olup olmadığı konusunda araştırmalar başladı. Peki, bugün kargolar açık mı? 15 Temmuz Cuma kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo bugün açık mı, kapalı mı? İşte merak edilenler...
15 TEMMUZ CUMA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü'nün resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de Cuma günü yani bugün kapalı olacak. Buna göre, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat ve PTT Kargo 16Temmuz Cumartesi günü açık olacak ve hafta sonu çalışma saatine göre hizmet verecek.
2022 PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30'a kadar hizmet vermektedir.
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