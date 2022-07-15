15 Temmuz darbe girişiminin en genç kahramanı Adviye Gül İsmailoğlu: Daha bir kız çocuğuyla baş edemediniz

15 Temmuz'un en genç kahramanlarından Adviye Gül İsmailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilerin açtığı ateş ile gazi oldu. Sol kolundan giren mermi sırtında büyük bir delik açarak çıktı ancak Adviye hayata tutunmayı başardı. Yediği mermiyle bir anda yere yığılan Adviye, gözlerini açtığında artık vatan müdafaasına katılmış bir gaziydi. 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlatan 15 Temmuz'un en genç gazilerinden Adviye Gül İsmailoğlu, "Şehadet mertebesine erişemedim ama hamd olsun gazi oldum" dedi.

Gazi İsmailoğlu şunları söyledi:

"Ne mutluyum ki darbecilerin yüzüne 'Siz daha 14 yaşındaki bir kız çocuğuyla baş edemiyorsunuz ve beni geçemediniz. Bu ülkeyi nasıl ele geçirmeyi düşünüyorsunuz?' diye sordum."