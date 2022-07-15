Antalya sokaklarında genç kızlara taciz şoku! Meydan dayağı atıldı polislere teslim edildi
Antalya’da 2 genç kızı uzun süre takip ettikten sonra arkalarından videolarını çektiği gerekçesiyle bir gencin müdahale ettiği şüpheli, vatandaşlar tarafından önce dövüldü sonra polise teslim edildi. Görüntüsü çekilen genç kızlardan birisi babasıyla beraber karakola giderek şikayette bulunurken, şüpheli işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan olay, akşam saat 21.30 sularında Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde meydana geldi.
Bir genç, motosikletiyle seyir halindeyken genç kızların arkasındaki şahsın telefonla sürekli çekim yaptığını fark etti. Bunun üzerine genç, şahsın kızları takip ederek onları videoya aldığından emin olduktan sonra müdahalede bulundu.
Gencin müdahalesinin ardından durumu fark eden kızlar korkuyla bağırırken, çevredeki vatandaşlar şüpheli şahsın üzerine yürüdü. Şüphelinin vatandaşlar tarafından linç edilmesini ise olay yerine gelen polis ekipleri engelledi.
Adının A.E. olduğu bildirilen şüpheli, olay yerinde kendisine saldıranlara bir hata yaptığını, bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Şahsın götürüldüğü Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakolu'nda da suçunu kabul ettiği ve telefonunda genç kızlara ait görüntülerin çıktığı bildirildi.
Görüntüsü çekilen genç kızlardan birisi babasıyla birlikte karakola giderek şikayette bulunurken, durumu fark ederek müdahalede bulunan genç de karakolda tanık olarak ifade verdi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
41 yaşındaki şüpheli A.E.'nin genç kızların arkasından gelerek telefonuyla görüntülerini çekmesi ve gencin motosikletiyle takip etme anları cadde üzerinde bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. A.E., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Temmuz zammı ödeme günleri: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında?
- Emekli Sandığı maaş farkı ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- 98. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 98. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak?
- Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı sosyal yardım destek parası ne zaman ödenecek?
- KPSS 2022/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu?
- 15 Temmuz'da sela okunacak mı? 2022 camilerde bu gece sela verilecek mi? Bugün saat kaçta sela okunacak? Diyanet!
- 15 Temmuz mesajları: 2022 duygusal, anlamlı ve resimli 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri burada!
- Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da EFT yapılabiliyor mu?
- Bugün kargolar açık mı? 15 Temmuz Cuma kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo bugün açık mı, kapalı mı?
- Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman 2022? Filenin Sultanları İtalya maçı ne zaman?
- ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?