Denizli’de panik anları! Kayıp yaşlı kadın evinden 6 kilometre uzaklıkta drone ile bulundu

Harekete geçen ekipler, 8 saattir kayıp olan yaşlı kadını buldu. İlk müdahalenin yapıldığı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, yakınları ise ekiplere teşekkür etti.

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