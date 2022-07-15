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Bursa’da şoke eden olay! Boğazına bıçak dayayıp, kendini odaya kilitledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2022 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
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Bursa’da şoke eden olay! Boğazına bıçak dayayıp, kendini odaya kilitledi

Bursa'da, sinir krizi geçirince boğazına bıçak dayayıp kendini odaya kilitleyen 40 yaşındaki Abdullahi M., polisin 1 saatlik çabası sonucunda ikna edilerek gözaltına alındı.

Bursa'da yaşanan olay, saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Hocalar Sokak'ta meydana geldi.

Evde henüz bilinmeyen nedenle sinir krizi geçiren Suriye uyruklu Abdullahi M., eline bıçak alıp eşi ve 3 çocuğunu dışarı çıkararak kendisini bir odaya kilitledi.

Evden gelen sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri Abdullahi M.'yi ikna edemeyince, müzakereci polis ekipleri çağırıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabasıyla ikna edilen Abdullahi M., eylemine son verdi.

Gözaltına alınan Abdullahi M., polis merkezine götürüldü.

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