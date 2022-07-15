Prof. Dr. İlhan Varank’ın ablası Ayşe Varank Arslantürk anlattı: Haksızlığa tahammül edemezdi

"Biz o gece çok büyük bir kayıp verdik ama tabii ki kayıp kelimesi göreceli bir şey. Neyi kaybettik, neyi kazandık böyle de düşünmek lazım. Kardeşimi kaybettik ama bir şehit kazandık. Onun adına üzülmedim, biz inançlı insanlarız, şehadetin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu biliyoruz. Ben kardeşimle beraber en iyi arkadaşımı kaybettim. Aramızda bir buçuk yaş vardı, ben dünyayı tanımaya başladığımdan beri İlhan vardı yanımda. O gün çok tedirgin olmuştum. Bir gün öncesinde içimden geldi ve İlhan'ı aradım ve 'Piknik yapalım' dedim.