Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk anlattı: Haksızlığa tahammül edemezdi
Darbecilerin harekete geçtiğini duyar duymaz hiç düşünmeden sokağa çıkan ve Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü önünde kalabalıkların arasına karışan Prof. Dr. İlhan Varank, darbecilerin planlarını bozmak için canını ortaya koydu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde çatışma olduğunu öğrenen İlhan Hoca, direnişini sürdürmek için hemen oraya koştu. Saraçhane'de hainlerin silahından çıkan kurşunla şehit düşen İlhan Hoca, geriye kendisiyle gurur duyan bir aile bıraktı. Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk, 15 Temmuz gecesini, İlhan Hoca'yı ve aralarındaki ilişkiyi anlattı:
"Biz o gece çok büyük bir kayıp verdik ama tabii ki kayıp kelimesi göreceli bir şey. Neyi kaybettik, neyi kazandık böyle de düşünmek lazım. Kardeşimi kaybettik ama bir şehit kazandık. Onun adına üzülmedim, biz inançlı insanlarız, şehadetin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu biliyoruz. Ben kardeşimle beraber en iyi arkadaşımı kaybettim. Aramızda bir buçuk yaş vardı, ben dünyayı tanımaya başladığımdan beri İlhan vardı yanımda. O gün çok tedirgin olmuştum. Bir gün öncesinde içimden geldi ve İlhan'ı aradım ve 'Piknik yapalım' dedim.
O da hemen kabul etti. Bizim sitenin bahçesinde piknik yaptık ve geç saatlere kadar oturduk. Ertesi gün ise yani 15 Temmuz günü, İlhan bir arkadaşına Mahmutpaşa'yı gezdirecekti. Çocukluğumuz oralarda geçti. İlhan yanına kendi oğlunu almış, arkadaşı da yanına kendi oğlunu almış ve Mahmutpaşa'yı gezmişler. Cuma namazını orada kılmışlar. O sırada İlhan'ın telefonunun şarjı bitmiş. Gece yarısına doğru gibi beni aradı. Darbe girişimi başlamıştı. Benim tedirgin olduğumu fark edince yanıma gelmek istedi. 'Muhtemelen sokakta asker vardır, buraya gelirken başına bir şey gelir, sakın gelme' dedim.
O da, 'Korkma abla, ülkeyi onlara bırakacak değiliz, çıkar ülkemizi savunuruz' dedi. Telefonu kapattıktan sonra Cumhurbaşkanımızın çağrısı oldu, İlhan o sırada eşimi aramış ve 'Abi ne yapıyoruz' demiş. Eşim de o esnada arkadaşıyla birlikte havaalanına doğru yola çıkmış. İlhan da evden abdestini alıp spor ayakkabılarını giyip çıkmış. O süre zarfında beni hiç aramadı. En son saat 02.00 gibi bizim aile grubumuzda bir görüntü paylaştı. Yerde bir kan birikintisi görünüyordu. Bir anlam veremedim. Ben zaten İlhan'ın sokakta olduğunu bile bilmiyordum. Başka bir şey yazmadı, sadece bu görüntüyü paylaştı. Sonrasında beni Mustafa Bey (Varank) aradı. Haber ona gitmiş, ondan sonrası bende yok zaten. Hemen hastaneye koştuk. Vurulduğu yerde vefat etmiş."
"İlhan üniversiteyi Balıkesir'de okudu, ondan sonra uzun yıllar hep dışarıdaydı. Bizim aramız çok iyiydi. Ben İlhan sayesinde hiç kız kardeş eksikliği çekmedim. 'Çok mu yakın bir hayat sürdünüz' diye sorsanız, pek sayılmaz, ama hiç kopmadık."
AİLEDEN ŞEHİTLİĞİ EN HAK EDECEK KİŞİ İLHAN'DI
Ayşe Varank Arslantürk: "Bir de bana ya da aile içinde herhangi birine sorsalardı, 'Aileden biri şehit olacak, kim buna uygundur' diye, Herkes 'İlhan' derdi, çünkü öyle biriydi. Peygamber Efendimiz'in 'Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz' Hadisi Şerifi'ne gönülden inananlardanım. İlhan yaşadığı gibi vefat etti. Haksızlığa tahammül edemezdi, bir yerde birinin hakkı yendiyse, çiğnendiyse o itiraz ederdi. Öğrencilerine karşı da öyleydi. Sonrasında öğrencileriyle sohbet etme imkânı bulduk. Birçoğu 'İlhan Hoca olmasaydı okuldan atılacaktım ya da okulu bitiremeyecektim' diyordu. Herkese yardımcı oluyordu. Aslında o gün de onu sokağa çıkaran şey oydu. Türk insanına karşı yapılmış çok büyük bir haksızlıktı bu."
PROF. DR. İLHAN VARANK KİMDİR?
1971 doğumlu olan Prof. Dr. İlhan Varank, Necatibey Eğitim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bursunu kazanarak ABD Ohio State Üniversitesi'nde bilgisayarlı öğretim teknolojileri alanında master yaptı, daha sonra aynı alanda doktorasını tamamladı.
Türkiye'ye döndükten sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde çalışmaya başlayan Prof. Dr. Varank, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölüm başkanlığı görevini yürütüyordu. İlhan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyiydi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik sınavında kalem silgi veriliyor mu? 2022 bekçilik sınavıa girereken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar
- LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi
- Temmuz zammı ödeme günleri: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında?
- Emekli Sandığı maaş farkı ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- 98. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 98. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak?
- Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı sosyal yardım destek parası ne zaman ödenecek?
- KPSS 2022/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu?
- 15 Temmuz'da sela okunacak mı? 2022 camilerde bu gece sela verilecek mi? Bugün saat kaçta sela okunacak? Diyanet!
- 15 Temmuz mesajları: 2022 duygusal, anlamlı ve resimli 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri burada!
- Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da EFT yapılabiliyor mu?
- Bugün kargolar açık mı? 15 Temmuz Cuma kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo bugün açık mı, kapalı mı?