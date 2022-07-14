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Hemşire Güneş’i arama çalışmalarında 34'üncü güne gelindi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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Hemşire Güneş’i arama çalışmalarında 34’üncü güne gelindi

Siirt Pervari’de 34 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama faaliyetleri devam ediyor.

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