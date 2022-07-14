Hemşire Güneş’i arama çalışmalarında 34’üncü güne gelindi

Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesi etrafında 34 gün önce piknik yaptıkları esnada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri, Hacıahmet köyünden 4 kilometre ilerisine kadar Adana Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Bitlis Polis Sualtı Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri, Müküs çayı ile Hacıahmet köyünün 4 kilometre ilerisine kadar su altı ve su üstü arama faaliyeti ekipler tarafından, icra edilmiş olup herhangi bir bulguya rastlanmadığı, gün içerisinde Pervari Kaymakamlığınca aileye çalışmalar hakkında gerekli bilgiler verildiği belirtildi. SİİRT'TE HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN