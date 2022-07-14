Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde dikkat çeken detay! Şoförü ile beraber katledildi

'YARDIMSEVERDİ, ÇOK SEVİLİYORDU'

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köy Muhtarı Ali Yıldırım yaptığı açıklamada, 10 yıldır bölgede bazı tarım arazilerini satın alan Arıkan'ın çevrede sevilen birisi olduğunu söyledi.

