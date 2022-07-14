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Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde dikkat çeken detay! Şoförü ile beraber katledildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde dikkat çeken detay! Şoförü ile beraber katledildi

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker, Gelibolu'daki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü. Arıkan'ın dershaneler konusunda uzun süredir tehdit aldığı öne sürüldü.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde dikkat çeken detay! Şoförü ile beraber katledildi

İlçeye bağlı Karainebeyli Köyü'nde önceki gece meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: Nazmi Arıkan, yaklaşık 5 yıl önce 500 dönüm üzerindeki arazisine büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği kurdu.

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde dikkat çeken detay! Şoförü ile beraber katledildi

30'a yakın çalışanının bulunduğu çiftlikte kendisine de müstakil bir ev yaptıran Arıkan, hafta sonları çiftlikte vaktini geçiriyordu. Arıkan, şoförü Şerif Eker ile birlikte bayramdan bir gün önce çiftliğe geldi.

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde dikkat çeken detay! Şoförü ile beraber katledildi

Gece geç saatlerde veterineri ve şoförü Şerif Eker ile birlikte yemek yiyen Arıkan, saat 24.00 sularında uyumak için odasına çekildi. Veteriner çiftlikten ayrılırken şoförü Eker ise kendi odasına geçti.

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde dikkat çeken detay! Şoförü ile beraber katledildi

Ancak sabaha karşı eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Arıkan ve Şerif Eker'i bıçaklayarak öldürüp evden ayrıldı. Ertesi gün Arıkan ve Eker'den haber alamaya çalışanları, çiftlik evine gitti.

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde dikkat çeken detay! Şoförü ile beraber katledildi

Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i kanlar içinde bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde dikkat çeken detay! Şoförü ile beraber katledildi

'YARDIMSEVERDİ, ÇOK SEVİLİYORDU'
Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köy Muhtarı Ali Yıldırım yaptığı açıklamada, 10 yıldır bölgede bazı tarım arazilerini satın alan Arıkan'ın çevrede sevilen birisi olduğunu söyledi.

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde dikkat çeken detay! Şoförü ile beraber katledildi

Arıkan'ın insanlara, köye çok faydasının dokunduğunu belirten Yıldırım, "Olay gece saatlerinde olmuş. Nazmi hocanın gece 24.00'e kadar telefon görüşmeleri varmış.

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde dikkat çeken detay! Şoförü ile beraber katledildi

Gündüz çiftlik çalışanları Nazmi hocanın öğlen 12.00'ye kadar dışarı çıkmadığını fark edince gidip bakıyorlar. Baktıklarında o kötü manzarayla karşılaşıyorlar. İkisini de yerde yatar vaziyette görüyorlar" dedi.

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde dikkat çeken detay! Şoförü ile beraber katledildi

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken yakınlarının verdiği ilk bilgiye göre Arıkan'ın dershaneler nedeniyle uzun süredir tehdit edildiği ileri sürüldü.

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde dikkat çeken detay! Şoförü ile beraber katledildi

Öte yandan olay yerinden ve Gelibolu merkezde yapılan kamera görüntüleri incelemesinde bir kişinin otobüsle şehre geldiği ve köye gittiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde dikkat çeken detay! Şoförü ile beraber katledildi

DERSHANEYİ 100 ŞUBEYE ÇIKARDI
Nazmi Arıkan, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Salur Köyü'nde doğdu. Burada birleştirilmiş sınıfta ilkokul ve ortaokul eğitimi aldıktan sonra Tokat Öğretmen Okulu'nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu.

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde dikkat çeken detay! Şoförü ile beraber katledildi

Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. Bolu Öğretmen Okulu'nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti. MEF Dershanesi'nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği'ni okudu.

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde dikkat çeken detay! Şoförü ile beraber katledildi

Arıkan, 1996-1997 eğitim öğretim yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi'ni devraldı. Tek şube olarak aldığı dershaneyi 2004 yılına kadar geçen sürede 100 şubeye çıkardı. Evli ve 2 çocuk babası Arıkan, 2011-2012 döneminden itibaren İstanbul başta olmak üzere farklı illerde özel okullar açtı.

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