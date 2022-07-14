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Ankara’da feci kaza! Son anda kurtuldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.07.2022
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Ankara’da feci kaza! Son anda kurtuldu

Ankara'da park halindeki tırın altına otomobiliyle giren sürücü ucuz kurtuldu. Park halindeki 35 HAT 58 plakalı tıra 06 BTZ 674 plakalı otomobil arkadan çarptı. Etimesgut’ta meydana gelen kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşanan olay, Elvankent 16 Caddesi üzerinde meydana geldi.

Park halindeki 35 HAT 58 plakalı tıra 06 BTZ 674 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Tırın altına giren otomobildeki sürücü kazayı hafif yaralı atlattı. Kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.

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