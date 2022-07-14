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Fayton gezisinde faciaya ramak kaldı: 4 kişi ölümden döndü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.07.2022
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Fayton gezisinde faciaya ramak kaldı: 4 kişi ölümden döndü

Karaman’da bindikleri faytonla dolaşmaya çıkan 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi, sürücünün ürken atı durduramamasının ardından ölümden döndü. Hemen hemen 2 kilometre boyunca kaza yapmadan giden fayton, tekerinin yerinden çıkmasıyla durabildi.

Olay, akşam saat 22.00 sularında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde meydana geldi.

4 YARALI

Edinilen bilgiye göre, 2'si çocuk 4 kişi, Abidin Y.'nin kullandığı faytona binerek gezmeye çıktı. Fayton Atatürk Parkı'na geldiğinde bir anda at ürkerek hızla caddede koşmaya başladı.

NE YAPSA DURDURAMADI

Sürücü Abidin Y., dört nala koşan atı ne yapsa da bir türlü durduramadı. Faytondaki kadınların yardım çığlığını duyan motorize trafik ekibi de peşlerine takıldı. Trafikte tehlikeli bir şekilde ilerleyen fayton, Kazım Karabekir Paşa Mahallesinde kavşaktan döndüğü esnada sol arka tekerinin yerinden çıkması üzerine durdu. Korkulu anların yaşandığı olayda faytonda bulunan kadınlardan Emine Ö., fenalık geçirerek olduğu yere bayıldı. Emine Ö, çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fayton sürücüsü ile diğer yolcularında yaşananlardan bir hayli korktukları gözlendi.

"ARABAYA ÇARPSAK PARÇALANIRDIK"

Polis ekiplerine yaşadıklarını anlatan fayton sürücüsü Abidin Y., "Bir yere çarpmadan buraya kadar geldik. Allah korudu bizleri. Yoksa bir arabaya çarpsak parçalanırdık. Büyük bir kaza atlattık" dedi.

Torunlarına sarılan kadınsa yaşadıkları korkuyu uzun süre üzerinden atamadı. Sahibi tarafından bağlı olduğu faytondan çıkarılan at ise götürüldü. Korkudan bayılan Emine Ö.'de yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Faytonun araç trafiğinin yoğun olduğu caddede yaklaşık 2 kilometre kaza yapmadan ilerlemesi herkesi şaşırttı.

Faytona binenler ölümden döndü FAYTONA BİNENLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

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