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Son dakika: İstanbul Kartal'da ağaçlık alanda yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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Son dakika: İstanbul Kartal’da ağaçlık alanda yangın

Son dakika haberleri... İstanbul Kartal'da ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Dragos Fethiye Caddesi'ndeki ağaç, çalı ve otların bulunduğu alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmeye çalışıyor.

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