Antalya’da kamyonla çarpışan tır alev aldı! 3 kişi yanarak can verdi
Antalya Korkuteli’nde tır ve kamyonetin çarpışması sonucu gerçekleşen feci kazada 3 kişi yanarak hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı, hava ambulansı ile Antalya’ya ulaştırıldı.
TIRDA YANGIN ÇIKTI
Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yanan araçlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozöz tarafından söndürüldü.
3 KİŞİ YANARAK ÖLDÜ
Kazada kamyonet içinde bulunan Kemal İ., Nuh Ö. ve ismi belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yanarak yaşamını yitirirken, tır sürücüsü Ö.K. ağır yaralandı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Olay yerine gelen hava ambulansı ile Antalya'ya sevk edilen tır sürücüsü Ö.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren Kemal İ., Nuh Ö. ve ismi belirlenemeyen kişinin cansız bedenleri ise otopsi için Antalya'ya gönderildi.
Tır ve kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, kaza sonrası Korkuteli-Bozova karayolunda uzun kuyruklar oluştu.
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