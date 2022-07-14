Antalya’da kamyonla çarpışan tır alev aldı! 3 kişi yanarak can verdi

Kaza, Korkuteli-Bozova Karayolunun 15'inci kilometresinde gerçekleşti Korkuteli yönünden Bucak yönüne giden Ö.K. hakimiyetindeki 15 AAF 500 plakalı tır, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 LK 0582 plakalı kamyonet ile çarpıştı.