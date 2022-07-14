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Antalya’da kamyonla çarpışan tır alev aldı! 3 kişi yanarak can verdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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Antalya’da kamyonla çarpışan tır alev aldı! 3 kişi yanarak can verdi

Antalya Korkuteli’nde tır ve kamyonetin çarpışması sonucu gerçekleşen feci kazada 3 kişi yanarak hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı, hava ambulansı ile Antalya’ya ulaştırıldı.

Kaza, Korkuteli-Bozova Karayolunun 15'inci kilometresinde gerçekleşti Korkuteli yönünden Bucak yönüne giden Ö.K. hakimiyetindeki 15 AAF 500 plakalı tır, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 LK 0582 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

TIRDA YANGIN ÇIKTI

Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yanan araçlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozöz tarafından söndürüldü.

3 KİŞİ YANARAK ÖLDÜ

Kazada kamyonet içinde bulunan Kemal İ., Nuh Ö. ve ismi belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yanarak yaşamını yitirirken, tır sürücüsü Ö.K. ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen hava ambulansı ile Antalya'ya sevk edilen tır sürücüsü Ö.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren Kemal İ., Nuh Ö. ve ismi belirlenemeyen kişinin cansız bedenleri ise otopsi için Antalya'ya gönderildi.

Tır ve kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, kaza sonrası Korkuteli-Bozova karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

Feci kazada 3 kişi yanarak öldü FECİ KAZADA 3 KİŞİ YANARAK ÖLDÜ

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