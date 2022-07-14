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Silahını temizlerken arkadaşını vurdu: 1 kişi gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.07.2022
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Silahını temizlerken arkadaşını vurdu: 1 kişi gözaltında

Konya’da tabancasını temizlediği sırada arkadaşını kazara vurduğu iddia edilen 1 kişi, gözaltına alındı. Bacağından yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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