Niğde’de feci kaza! Aşırı hız sonu oldu
YAŞAM İHA
Niğde’de de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç ağaçlara çarparak durabildi. Feci kazada otomobil hurdaya dönerken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 15 metre karşı yola savrulan aracın sürücüsü Emre Dilbaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Niğde istikametinden Bor ilçe istikametine seyreden 27 yaşındaki Emre Dilbaz yönetimindeki 34 DDN 214 plakalı otomobil, Niğde-Bor yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki 4 ağacı kırarak durabildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 15 metre karşı yola savrulan aracın sürücüsü Emre Dilbaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de araçta inceleme yaptı.
Dilbazın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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