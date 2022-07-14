İstanbul’da sapık dehşeti! Üst geçitte soyunup genç kadına saldırdı: Kıyafetlerimi çıkartıp arkadan sarıldım

'SICAK OLDUĞU İÇİN YANLIŞ KARARLAR ALDIM'



Kadının çığlıkları üzerine çevredekilerin yanına gelmeye başladığını kaydeden Bahaddin Ç.'nin "Bunun üzerine üzerimden çıkarttığım kıyafetleri giyip hemen oradan uzaklaştım. Oradan D-100 Karayolu'na indim ve ilk gelen minibüse bindim. Sıcak olduğu için yanlış kararlar aldım, pişmanım" dediği öğrenildi.